تسببت رائحة دخان تصاعدت على متن طائرة تابعة لشركة طيران إيزي جيت، كانت متجهة من العاصمة المجرية بودابست لمدينة ليون الفرنسية، في تحويل مسارها إلى النمسا.

وذكرت شركة الطيران منخفض التكلفة البريطانية أنه لم تحدث إصابات على متن الطائرة.

وأشارت الشرطة النمساوية، إلى أن الطائرة كانت تقل 143 راكبا، بالإضافة إلى ستة من أفراد الطاقة، وتم إخطار خدمات الطوارئ بالمطار قبل الساعة الثالثة مساء (1300 بتوقيت جرينيتش) بفترة قصيرة، وتم إخلاء جميع الركاب من الطائرة بسلام بعد هبوطها في مطار جراس.

وأوضحت شركة الطيران أن تحويل مسار الطائرة هو إجراء احترازي، وأرجعت سبب رائحة الدخان إلى "مشكلة فنية".

وأكدت إيزي جيت، أن السلامة تتصدر أولوياتها، وأنه يتم تشغيل الطائرة وفق الضوابط التي حددتها الشركة المصنعة لها.

وجرى إرسال طائرة بديلة لمواصلة الرحلة إلى مدينة ليون، واعتذرت شركة إيزي جيت للركاب عن التعطيل الناجم عن تغيير مسار الرحلة.