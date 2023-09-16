الرئيس السيسي يعزي أهالي بني سويف في ذويهم المتوفين جراء إعصار ليبيا

قالت قناة «إكسترا نيوز»، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدّم واجب العزاء لأهالي محافظة بني سويف، في ذويهم المتوفين جراء الإعصار في ليبيا.

ووصل الرئيس السيسي ظهر اليوم السبت، إلى محافظة بني سويف، والتقى أهالي قرية سدس الأمراء.

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس السيسي، اليوم السبت، عددا من المشروعات الصحية بقرية سدس الأمراء مركز ببا ببني سويف، ضمن الزيارة التي تشهد افتتاح العديد من المشروعات التنموية التي تشهدها المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وتشمل المشروعات المقرر افتتاحها بقرية سدس الأمراء في مركز ببا بقطاع الصحة، مشروع إنشاء وتطوير ورفع كفاءة للوحدات الصحية ونقاط الإسعاف، وإنشاء مركز طب الأسرة، ووحدة الإسعاف بقرية سدس «إنشاء جديد» والذي ينفذه جهاز التعمير، ضمن حزمة من المشروعات يجرى تنفيذها في القطاع الصحي لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالي مركز ومدينة ببا، علاوة على تفقد نقطة شرطة سدس.

ويتفقد الرئيس كذلك، عددا من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بدائرة مجلس قروي سدس الأمراء.