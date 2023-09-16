تفاصيل حبس طبيب عامين لإدانته بالشروع في قتل شخص بالبدرشين

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة طبيب بشري بالحبس عامين مع الشغل؛ لإدانته باستعراض القوة والشروع في قتل شخص؛ بسبب خلاف بينه وشقيقه المجني عليه بمنطقة البدرشين.



صدر الحكم برئاسة المستشار عادل علي سليم، وعضوية المستشارين إبراهيم نصر محمد، وهشام جابر بشير، وأمانة سر أشرف صلاح، وعصام السيد.



- ترويع وفرض سيطرة



وأسندت التحقيقات في القضية رقم 12613 لسنة 2023 جنايات البدرشين، للمتهم "أسامة.ع"، 48 سنة، طبيب بشري، في يومي 20 و21 من شهر يونيو الماضي، استعرض القوة ولوح بالعنف قبل المجني عليهم "ابتسام.م"، وشقيقها "مصطفى"، و"نجلاء.س"، و"محمد.ر"، و"محمد.ع"، وذلك بقصد الترويع والتخويف ومحاولة فرض السطوة والتأثير على إرادتهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي والإضرار بممتلكاتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر حال استخدامه لأسلحة نارية "مسدسين وذخائرها".



- شروع في القتل



تابعت التحقيقات أن المتهم شرع في قتل المجني عليه الثاني "مصطفى" عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية؛ إثر خلاف بينه وبين شقيقته المجني عليها الأولى، وما أن ظفر به حتى انهال عليه ضربا وأطلق صوبه طلقة بالسلاح الناري محل الاتهام التالي محدثا ما به من إصابات قاصداً من ذلك إزهاق روحه، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به ألا وهو مداركته بالعلاج.



- سلاحان و12 طلقة



وأضافت التحقيقات، أن المتهم أحرز سلاحين ناري غير مششخين "مسدسان" بدون ترخيص، وذخائر 12 طلقة مما تستخدم على السلاحين محل الاتهام السابق.



وأوضحت التحقيقات، أن المتهم ضرب عمدا المجني عليها الأولى والثالثة والرابع والخامس، كما تسبب في إصابتهم والتي أعجزتهم عن أداء أشغالهم الشخصية لمدة تقل عن 20 يوما.



- إتلاف منقولات وسيارة ملاكي



وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهم أتلف عمدا منقولات مملوكة للمجني عليها الثانية، والتي نتج عنها ضرراً مادياً يقدر بأكثر من 50 جنيها، كما اتلف عمدا سيارة ملاكي مملوكة للمجني عليه الرابع، والتي نتج عنها ضرراً ماديا.