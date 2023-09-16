بيان عسكرى روسي: تدمير مسيرتين أوكرانيتين في كالوجا وتفير

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، اليوم السبت: "في ليل 16 سبتمبر الجاري، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف، لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرتين من دون طيار على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي".وأضافت الوزارة: "تم تدمير الطائرتين الأوكرانيتين من قبل أنظمة الدفاع الجوي العاملة فوق أراضي مقاطعتي كالوجا وتفير".وتستهدف القوات الأوكرانية المناطق الحدودية الروسية، في مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة، بشكل شبه يومي، بحسب سبوتنيك.وبحسب الوكالة الروسية، يتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد" على جبهة القتال.وأكد رئيس المركز الصحفي لوحدات مجموعة قوات "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، جورجي ميناشفيلي، أن مدفعية المجموعة المشاركة في العملية العسكرية الخاصة دمرت تسع مركبات عسكرية أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بما في ذلك مركبة مشاة قتالية من طراز "برادلي".