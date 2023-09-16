عمرو أديب يطرح 7 أسئلة: أنتظر الرد عليها في برامج مرشحي انتخابات الرئاسة

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه لم يرَ حتى الآن برنامجا رئاسيا متكاملا، موضحا أن من أعلنوا ترشحهم للانتخابات عليهم تقديم برامجهم.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» على قناة «mbc مصر»، مساء الجمعة: «لازم تقدم البرنامج بتاعك اللي على أساسه إما هختارك أو مش هختارك».

وأوضح أنه حدّد نقاطا يرغب في معرفتها، من أي مرشح للانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن الانتخاب لن يكون بالإحساس أو العاطفة.

وطرح أديب، الأسئلة التي يرغب في تقديم إجابات عليها في أي برنامج رئاسي، وهي «ماذا ستفعل في سد النهضة»، معقبا: «الموضوع ده إحنا واقفين فيه في حيطة سد».

كما سأل عما سيفعله المرشح في أزمة الديون، قائلا: «البلد عليها 165 مليار دولار ديون.. هتعمل فيهم إيه، وهتسددهم إزاي».

واستفسر أديب كذلك، عما سيفعله المرشح تجاه الدولار وسعر النقد الأجنبي، قائلا: «هل هتسيب الدولار سايب كده قدام سعر الجنيه، النهاردة يطلع وبكره ينزل، ولا هتثبته».

ومن بين الأسئلة أيضا، قال أديب: «هل ستبقي على دعم السلع التموينية أو سترفعها»، موضحا أن يحكم مصر عليه أن يوضح ما سيفعله في السنوات المقبلة.

وأوضح أن برنامج المرشح الرئاسي يجب أن يتضمن توضيحا حول بيع الأصول لتوفير العملة الصعبة، بجانب ملف الأسعار وما إذا كانت ستشهد ارتفاعا أم ثباتا أم سيتمكن من خفضها بعد تولي الحكم.

وسأل أديب أيضا، عن ملف الأجور، قائلا: «هل هتزودها ولا هتقللها».

وشدد على أن كل مرشح عليه أن يوضح كيف سيُقدم على مواجهة هذه القضايا، من خلال تقديم آلية عمل وخطة واضحة.

