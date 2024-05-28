أمريكا: دعونا إسرائيل لإجراء تحقيق شامل بشأن رفح الفلسطينية

نقلت قناة "سكاي نيوز عربية"، مساء اليوم الثلاثاء، عن وزارة الخارجية الأمريكية قولها إنها دعت إسرائيل لإجراء تحقيق شامل بشأن ما حدث في رفح جنوبي قطاع غزة، مشيرة إلى أنه "من حقها ملاحقة (حركة) حماس".

وأوضحت الخارجية الأمريكية أنهم تواصلوا "مع إسرائيل وأبلغناها قلقنا العميق بشأن ما حدث في رفح"، مؤكدة أنه "على إسرائيل أن تفعل كل ما بوسعها لتقليل الأضرار المدنية أثناء تنفيذ عملياتها في غزة".

واليوم الثلاثاء، استشهد 21 فلسطينيا وأصيب آخرون في هجوم جديد شنه جيش الاحتلال، حيث قصف مخيما للنازحين بمنطقة المواصي برفح، وهو ثالث استهداف لخيام نازحين خلال 48 ساعة في مناطق زعم جيش الاحتلال أنها آمنة ويمكن النزوح إليها.

ويوم الأحد، أسفر قصف جوي شنته إسرائيل على خيام للنازحين بمنطقة تل السلطان شمال غربي رفح في المناطق التي تدعي أنها "آمنة" عن استشهاد 45 فلسطينياً وإصابة 249 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء.