سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف مدير الحماية المدنية لولاية بجاية في الجزائر العقيد نور الدين فدي، عن نشوب حريق بإحدى الغابات بمنطقة عش الباز ببوليمات.

وقال العقيد فدي للتلفزيون الجزائري، إن مصالحه سخرت رتلا متنقلا لإخماد الحريق، بالإضافة إلى أرتال دعم من الولايات المجاورة على غرار البويرة وسطيف وبرج بوعريريج.

وأضاف أنه حتى الساعة لم يتم تسجيل أيّ خسائر بشرية كانت أم مادية، وبخاصة بعد إخلاء المناطق الآهلة بالسكان تفاديًا لأي مخاطر.

وتابع: «نعمل رفقة الجيش الوطني الشعبي على مواجهة أي مخاطر قد تنجم عن هذا الحريق».

يُشار إلى أنه في 24 يوليو الماضي، أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية عن مقتل 34 شخصا بينهم 10 عسكريين في حرائق غابات نشبت في ولايات شمالية وشرقية من البلاد.