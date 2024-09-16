ألقت الشرطة الأمريكية، الأحد، القبض على رايان روث (58 عاماً)، المشتبه به في حادث إطلاق النار على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في ناديه في ويست بالم بيتش.

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية أن روث، لديه خلافات متكررة مع القانون، بما في ذلك مواجهة استمرت ثلاث ساعات مع الشرطة في عام 2002، حيث أدين بحيازة سلاح ومدفع رشاش أوتوماتيكي.

من جانبها، أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي يبحث في احتمال استخدام المشتبه به مواقع على الإنترنت مقرها خارج الولايات المتحدة، لتنفيذ محاولة الاغتيال.

ووفقاً للتحقيقات، فإن السلطات لم تحدد أي "متآمرين" آخرين لاستهداف ترامب، لكنها عثرت على حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُعتقد أنها مرتبطة بالمشتبه به، إذ أن مباراة الجولف التي لعبها ترامب أثناء محاولة الاغتيال "لم تكن ضمن جدول أعماله اليومي، وتمت إضافتها في آخر لحظة".

ووفقاً لشبكة "سي إن إن"، فإن المشتبه به ناقد متكرر لترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ شجع عبر حسابه في منصة "إكس" على محاولة اغتيال الرئيس السابق في يوليو. كما أنه سُجل في ولاية نورث كارولاينا كناخب "غير تابع" في الولاية عام 2012.

وأعرب روث عن دعمه لأوكرانيا عبر عشرات المنشورات على التواصل الاجتماعي في عام 2022، كما زار أوكرانيا في العام ذاته، وفقاً لمقطع فيديو وصور تم تحديد موقعها جغرافياً بواسطة "سي إن إن".

وفي سلسلة من المنشورات على "فيسبوك" العام الماضي، حاول روث تجنيد "أفغان" للقتال في حرب أوكرانيا، وقدم نفسه كحلقة وصل غير رسمية للحكومة الأوكرانية.