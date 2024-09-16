حبس متهم بقتل شخص وإصابة شقيقه بسبب كيس قمامة في الإسكندرية

قررت نيابة أول الرمل في الإسكندرية، اليوم الأحد، حبس، شخص، يدعى "الروبي"، عاطل، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل شخص، عمدًا، وإصابة شقيقه طعنًا بسكين، وذلك أثناء نشوب مشاجرة بينهما، بسبب النظافة "إلقائه كيس قمامة أمام منزله".

وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول ملابسات الواقعة، ومدها بتقرير الصفة التشريحية لجثة القتيل، وتزويدها بالتقرير الطبي لحالة المصاب، وسماع أقوال شهود العيان؛ لبيان أسباب الوفاة، والتصريح عقب ذلك بتسليم الجثة لذويها لمواراتها الثرى.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على السلاح "السنكي" المستخدم في الواقعة، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في نطاق الحادث.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء حسن عطية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول الرمل، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة، أسفرت عن إصابة شخصين أحدهما فارق الحياة قبل إسعافه، وذلك في منطقة فلمنج.

وبانتقال ضباط وحدة مباحث القسم، رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص الأولي وجود جثة شاب يدعى "مازن"، طالب بكلية التربية الرياضية، يرتدي كامل ملابسه، وبمناظرته تبين إصابته بجروح طعنية في البطن والصدر، وجرح رضي في الرأس.

وجاء بالتحقيقات الأولية أن مشادة كلامية نشبت بين المتهم والمجني عليه، بسبب الخلاف على وضع "كيس قمامة" أمام العقار محل سكنه، وتطورت المشادة إلى مشاجرة، ثم قام الأهالي بفضها، بعدها توجه المجني عليه عقب ذلك إلى صالون حلاقة في ذات المنطقة لحلاقة شعره.

وأضافت التحقيقات أنه وفي تلك الأثناء علمَ المتهم من أحد أصدقائه بمكان تواجد المجني عليه، فصعد إلى منزله وأحضر سكينا "سنكي" وتوجه إلى صالون الحلاقة، وباغت المجني عليه بضربه على رأسه، ثم سدد له عدة طعنات نافذة في الصدر والبطن حتى أخرج أحشاءه.

وأشارت التحقيقات إلى أن شقيق المجني عليه حاول الدفاع عنه، إلا أن المتهم تعدى عليه أيضًا بالسكين، مما أسفر عن إصابته بقطع في أوتار الذراع، ورغم إسراع الأهالي وأصدقاء المجني عليه في نقله إلى أحد المستشفيات، لكنه فارق الحياة.

وبتقنين الإجراءات، وتتبع تحركات المتهم تم إلقاء القبض عليه وبحوزته السلاح الأبيض "السكين" المستخدم في الحادث، وبمواجهته وتطوير مناقشته أقر بارتكابه الجريمة، بسبب كيس قمامة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة، وتحريز السلاح الأبيض المستخدم في الحادث، وتحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة أول الرمل، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.