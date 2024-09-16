محافظ الدقهلية: أسعد أيام حياتي يوم الاحتفال بذكرى مولد نبينا الكريم

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، احتفال مديرية أوقاف الدقهلية بمناسبة المولد النبوي بمسجد النصر بالمنصورة.

جاء ذلك بحضور الدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، وأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة، وعدد من المواطنين.

وقال "المحافظ"، في تصريحات صحفية اليوم: "أسعد أيام حياتي هو يوم الاحتفال بذكرى مولد نبينا الكريم الذي علم العالم مبادئ الوطنية والمحبة والإخاء والتسامح بين الأديان السماوية، ودعا إلى التعايش بمحبة وسلام ونبذ العنف، وأرسى قواعد المواطنة، وحفظ كرامة الإنسان".

وأضاف: "سعادتي بالغة لوجودي اليوم بينكم للاحتفال بذكري مولد خير الأنام سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم الذي أضاء العالم بنوره ونشر المحبة والسلام، ودعا العالم إلى السلم ونشر الأمن بعد زواله، وعلم البشرية معني العفو والرحمة عند المقدرة".

من جانبه ألقي وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، كلمة قال فيها إن الاحتفال بالمولد النبوي يتحقق بأن نتخلق بأخلاق النبي (صلى الله عليه وسلم).

وأضاف أنَّ من يَوْمَ الْمَوْلِدِ النَّبَوِي الشَّرِيفِ هُوَ مَوْلِدُ شَجَرَةِ الكَمَالَاتِ المُحَمَّدِيَّةِ، إِذْ لَوْلَا يَوْمُ المَوْلِدِ النَّبَوِيَ الشَّرِيفِ لَمَا كَانَ يَوْمُ البَعْثة، ولما كانت ليلة الإسراء والمعراج، وَلَمَا كَانَ يَوْمُ الهِجْرَةِ، وَلَمَا كَانَ يَوْمُ الْفُرْقَانِ، فَهُوَ يَوْمُ الأَيَّامِ، وَحَدَثُ الأَحْدَاثِ، يَوْمَ مُرَادُهُ وَمَقْصِدُهُ صناعَةُ الإِنْسَانِ وَبِنَاؤُهُ وَإِحْيَاؤُهُ.