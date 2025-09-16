محافظ الشرقية: تفعيل آليات مكافحة الصيد الجائر بالمجاري المائية لمنع أضرار الثروة السمكية

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، حرص المحافظة على حماية المجاري المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال التنسيق المستمر مع شرطة البيئة والمسطحات، وجهاز حماية وتنمية البحيرات، وجهاز شؤون البيئة، ومديرية الزراعة والري، لتفعيل آليات تنظيم الصيد ومنع الصيد الجائر، خاصة استخدام الكهرباء في الصيد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضحت هبة عبد التواب، مديرة وحدة الثروة السمكية والإنتاج الحيواني بديوان عام محافظة الشرقية، أن اللجنة المشكلة لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية قامت بحملات ميدانية لضبط مخالفات الصيد الجائر في كافة المناطق.

وشارك في الحملة كل من وحدة الثروة السمكية، والعقيد محمد سويلم مدير شرطة البيئة والمسطحات بالشرقية، بالإضافة إلى التنسيق مع مكتب مصايد الزقازيق، وجهاز شؤون البيئة، ومديرية الزراعة، وهندسة ري شرق بلبيس، ومركز ومدينة بلبيس.

وجرت خلال الحملة مراقبة مشددة على المراكب غير المرخصة والغير مصرح لها بالصيد، بالإضافة إلى مكافحة الصيد بالكهرباء لما يسببه من أضرار جسيمة على الثروة السمكية وصحة الإنسان، حيث تسبب الصعقات الكهربائية شللًا كاملاً للأسماك، وهو ما يتنافى مع مقاصد الشريعة الإسلامية في إحسان عملية تربية الحيوان.

وفي مركز بلبيس، تم ضبط 4 مراكب مخالفة؛ إحداها تستخدم الصيد بالكهرباء، وأخرى انتهت تراخيصها، إضافة إلى مركبين غير مرخصين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المخالفات بمخازن مصايد الزقازيق.

وطالبت المحافظة المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي حالات صيد بالكهرباء عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الشرقية على الخط الساخن 114.