هيئة الإذاعة الإسبانية: قرار الانسحاب من يوروفيجن 2026 حال مشاركة إسرائيل تم الموافقة عليه داخل مجلس إدارة الهيئة

أعلنت إسبانيا، الثلاثاء، اعتزامها الانسحاب من مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن 2026"، إن لم يتم استبعاد إسرائيل منها.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية (RTVE)، الثلاثاء، عن رئيسها خوسيه بابلو لوبيز، قوله إن قرار الانسحاب من "يوروفيجن 2026" في حال مشاركة إسرائيل، جرى التصويت عليه والموافقة داخل مجلس إدارة الهيئة.

وتضم مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية، 15 عضواً من مختلف الأحزاب والانتماءات السياسية، ممثلين عن الحزب الاشتراكي العمالي الحاكم، وحزب الشعب المعارض، وشريك الائتلاف الحكومي، إضافة إلى 4 أحزاب سياسية أخرى.

وبموجب هذا القرار الإسباني، ارتفع عدد الدول التي قررت مقاطعة "يوروفيجن 2026" في حال استمرار مشاركة إسرائيل بالمسابقة، إلى 5 دول، وهي: آيسلندا، وإيرلندا، وهولندا، وسلوفينيا، إضافة إلى إسبانيا.

وشاركت إسبانيا حتى اليوم في مسابقة الأغنية الأوروبية، 63 مرة منذ عام 1961، وفازت بالمركز الأول مرتين متتاليتين عامي 1968 و1969.

وتُعد إسبانيا من الدول التي تملك حق التأهل المباشر إلى نهائيات المسابقة، إلى جانب فرنسا وألمانيا وبريطانيا

وتقدّم إسبانيا مساهمة كبيرة في المسابقة من خلال دعمها الاقتصادي للاتحاد الأوروبي للبث.

ويصر مسؤولون إسبان بينهم رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، ووزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس، ونائبة رئيس الوزراء، وزيرة العمل والاقتصاد الاجتماعي يولاندا دياز، ووزير الثقافة إرنست أورتاسون، على ضرورة استبعاد إسرائيل من الفعاليات الثقافية والرياضية الدولية بسبب حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة، وذلك على غرار ما جرى مع روسيا بسبب حربها ضد أوكرانيا.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و905 شهداء، و164 ألفا و926 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة قتلت 425 فلسطينيا بينهم 145 طفلا.