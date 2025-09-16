مستشار رئيس الإمارات: قمتا الدوحة أكدتا أن العدوان الإسرائيلي يحفّز تضامننا

قال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، إنّ موقف الإمارات مع قطر مبدئي وينطلق من المصير المشترك الذي يجمع دول الخليج العربي عبر العقود والأزمات.

وأضاف عبر حسابه على منصة إكس، اليوم الثلاثاء، أن القمتين الخليجية والعربية الإسلامية في الدوحة أكدتا أن قطر لا تقف وحدها.

وأوضح: «(القمتان أكدتا) أن العدوان الإسرائيلي الغادر يحفّز تضامننا، ويؤكد أن قانون الغاب لن يحكم السلوك الدولي».

وكانت القمتان الخليجية والعربية الإسلامية قد أدانتا بشدة الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، وأعرب المشاركون فيهما عن التضامن الكامل مع قطر ودعمها في مواجهة الاعتداء.

وحمل البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية الطارئة، لهجة وُصِفت بأنها غير مسبوقة من حيث دعوة جميع الدول لمراجعة علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل، والمطالبة بتنسيق الجهود لتعليق عضوية تل أبيب في الأمم المتحدة.

كما توجه البيان برسالة مباشرة إلى "الشركاء الاستراتيجيين في المنطقة"، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، بضرورة أن يكون لهم دور أكثر فعالية في التعامل مع السلوك الإسرائيلي.