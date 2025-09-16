المفوضية الأوروبية ستوافق غدا على فرض عقوبات إضافية على إسرائيل

قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن "المفوضية الأوروبية ستوافق غدًا على فرض عقوبات إضافية على إسرائيل".

وأضاف أن "أعضاء المفوضية سيوافقون على تعليق بعض البنود التجارية في اتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

يذكر أن في يوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين سلسلة من التدابير غير المسبوقة ضد إسرائيل، في ضوء المستجدات الأمنية والسياسية في الشرق الأوسط وتصاعد الأزمة الإنسانية في غزة.

وقالت فون دير لاين، إن المفوضية ستقترح فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين وصفتهم بـ"المتطرفين"، إلى جانب تعليق جزئي لاتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، معتبرة أن ما يجري في غزة "مجاعة من صنع البشر لا يمكن أن تُستخدم كسلاح حرب".

وأضافت أمام النواب الأوروبيين في ستراسبورج: "أشخاص يُقتلون وهم يتسوّلون من أجل الطعام، وأمهات يحملن أطفالاً أمواتاً… هذه الصور كارثية، وما يحدث في غزة هزّ ضمير العالم".

ويعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لإسرائيل، حيث شكّلت تجارة السلع مع دول التكتل نحو ثلث إجمالي التجارة الإسرائيلية في عام 2025.