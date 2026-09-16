افتتاح معرض سرديات الأرض السوداء بقاعة الباب سليم في متحف الفن الحديث

افتتح الدكتور محمود حامد، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرض "سرديات الأرض السوداء" للفنان التشكيلي الدكتور محمد عيد، وذلك مساء أمس الثلاثاء في قاعة "الباب سليم" الملحقة بمتحف الفن الحديث.

المعرض المقام تحت إشراف الإدارة المركزية للمتاحف والمعارض، يمثل رحلة بصرية عميقة داخل الوعي الإنساني والتاريخي، حيث يتقاطع الزمان والمكان على أرض مصر المقدسة "كميت" (الأرض السوداء)، التي تمثل عبر التاريخ رمزاً للخصب والخلود.

وفي كلمة له بعنوان "حوارية الزمن والذاكرة في سرديات الأرض السوداء"، أكد الدكتور محمود حامد أن أعمال الفنان محمد عيد لا تقتصر على مجرد التوثيق التاريخي أو استعادة التراث، بل تتجاوز ذلك لتصنع أسطورة جديدة تخص الحاضر، وتنسج حوارا عميقاً بين الأبعاد الروحية والزمنية للوجود الإنساني. وأشار إلى أن اللوحة لدى الفنان تتخطى حدود الإطار التقليدي لتتحول إلى فضاء نابض بالحياة والمشاعر.

يستمر معرض "سرديات الأرض السوداء" في استقبال زواره حتى يوم 26 سبتمبر 2026.