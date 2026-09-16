 البابا تواضروس الثاني يشهد احتفالية اليوبيل الذهبي لتأسيس إيبارشية ملوي وأنصنا والأشمونين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البابا تواضروس الثاني يشهد احتفالية اليوبيل الذهبي لتأسيس إيبارشية ملوي وأنصنا والأشمونين

محمد فتحي
نشر في: الأربعاء 16 سبتمبر 2026 - 11:36 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 سبتمبر 2026 - 11:36 م

شهد البابا تواضروس الثاني مساء الأ{بعاء، احتفالية إيبارشية ملوي وأنصنا والأشمونين باليوبيل الذهبي لتأسيسها (٥٠ سنة) بحضور اللواء عماد كدواني محافظ المنيا وقياداتها العسكرية والأمنية والدينية والنيابية.

حضر الحفل عدد من الآباء المطارنة والأساقفة والكهنة والرهبان، وأعداد كبيرة من شعب الإيبارشية المحتفلة.

يأتي هذا في إطار زيارة قداسة البابا الرعوية الحالية لإيبارشية ملوي وأنصنا والأشمونين والتي بدأت أمس.

تضمنت الاحتفالية عدة فقرات وكلمات وعرض بعض أبناء الإيبارشية لمواهبهم المتميزة وشجعهم مثنيًا على جهودهم.

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