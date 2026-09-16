ورش فنية متنوعة في بيت ثقافة قاطية في ثاني أيام الأسبوع الثقافي للشباب بشمال سيناء

تواصلت ببيت ثقافة قاطية فعاليات الأسبوع الثقافي للشباب بمحافظة شمال سيناء، برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، ضمن برامج وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية.

وشهد اليوم الثاني من الأسبوع الثقافي مجموعة من الورش الفنية، بمشاركة شباب وأبناء قاطية، أتاحت لهم التعرف إلى تقنيات فنية جديدة والتدريب عليها عمليا.

وفي ورشة فن الديكوباج، تعرف المشاركون على عدد من التقنيات الأساسية، وأعرب علي أشرف، متدرب، عن سعادته بخوض تلك التجربة الفنية لأول مرة التي تمكن خلالها من التعرف على أساسيات هذا الفن وتقنياته المختلفة.

وأشار عمر سالم، إلى أن الورشة أتاحت له التعرف على كيفية توظيف الألوان داخل العمل الفني، فيما أوضحت سارة صالح سلامة أن التجربة عرّفتها بمراحل تنفيذ العمل، بدءا من عمل الطبقات واستخدام الألوان والصنفرة، إلى جانب اختيار الصور وتنسيقها ونقلها على السطح.

وفي ورشة الكونكريت، تعرف المشاركون على كيفية خلط الجبس والرمل، إلى جانب طرق التشكيل باستخدام القوالب، تمهيدًا لتنفيذ عدد من الأشكال الفنية.

أما في ورشة الطرق على المعدن، فأوضح زياد حسن أنه تعلم الرسم على رقائق النحاس، وشارك في تنفيذ رسم لشخصية "شيخ عرب" بالزي السيناوي.

وفي ورشة الحلي، أوضحت سما أسامة أنها تعلمت كيفية اختيار الألوان وتنسيقها مع الأحجار والمعلقات، لتنفيذ أشكال مختلفة من الإكسسوارات، مثل الأسورة والعقد.

أما في ورشة الأميجرومي "عرائس الكروشيه"، أوضحت مروة محمد أنها تعلمت خطوات تصميم العرائس باستخدام الباترون، وخيوط الصوف والقطيفة.

وفي ورشة التلي، أوضحت نادين مقبول أن التجربة كانت مختلفة بالنسبة لها، وأنها تعرفت على هذا الفن للمرة الأولى، وتعلمت خلالها الغرز والأشكال المختلفة لتنفيذ قطع فنية.

واختتمت الفعاليات مع ورشة الموسيقى، وقال سالم منصور سليمان، متدرب، إن الورشة شملت تدريبات على عدد من الأغاني الوطنية، والتراثية في أداء فردي وجماعي، إلى جانب اكتشاف مواهب في الغناء.

وتنفذ فعاليات الأسبوع الإدارة العامة للشباب والعمال، ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وتستمر حتى السبت 19 سبتمبر الجاري بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة شمال سيناء.

ويضم الأسبوع الثقافي 11 ورشة فنية وأدبية، يقدمها نخبة من المدربين والفنانين، وتشمل: ورشة حلي تدريب نهى الكاشف، ورشة تشكيلات بالأسلاك للفنان جلال عبد الخالق، ورشة التصوير الفوتوغرافي تدريب د. محمد إسماعيل، وورشة الموسيقى واكتشاف المواهب مع المايسترو وائل عوض، ورشة السيناريو يقدمها مع وليد كمال، ورشة فن الديكوباج تقدمها مها محب، ووطرشة الطرق على المعدن تقديم يوسف جلال، ورشة الكونكريت تقدمها سهام إسماعيل، ورشة الأزياء التراثية والتطريز السيناوي تدريب د. سهام جبريل، وورشة فن الأميجرومي تدريب فاطمة حسن، وورشة التلي تقدمها عزيزة عبد الحميد.