الدحيح ينضم للجنة العليا الاستشارية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2027

أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، قرارًا رسمياً بتشكيل اللجنة العليا الاستشارية للدورة الـ 58 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2027.

وشهد التشكيل الجديد انضمام صانع المحتوى وصانع المعرفة الشهير أحمد الغندور، الملقب بـ "الدحيح"، ممثلاً عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك ضمن نخبة من المتخصصين والمثقفين والأكاديميين والخبراء في مجالات الفكر، السياسات الثقافية، صناعة النشر، التسويق، والإعلام الرقمي.

- تشكيل وتخصصات اللجنة

تأتي هذه الخطوة في إطار الاستعدادات المبكرة للدورة الـ 58 للمعرض، بهدف الاستفادة من الخبرات والتخصصات المتنوعة لإعداد البرنامج الثقافي والفكري والإبداعي، وتعزيز مجالات صناعة المحتوى، التحول الرقمي، وتجربة الجمهور والشباب.

وتضم اللجنة برئاسة وزير الثقافة كلاً من:

الدكتور أشرف العزازي: أميناً للجنة.

الإعلامي الدكتور عمرو الليثي: مقرراً للجنة.

وعضوية كل من: المهندس إبراهيم المعلم، د.علي الدين هلال، د. هشام عزمي، د. السيد قنديل، أ. محمد رشاد، د. محمد شومان، السفيرة علياء برهان، المخرج هشام عطوة، الشاعر بهاء جاهين، الكاتب محمد سلماوي، د. سمير مرقص، د. مسعود شومان، الكاتبة فاطمة المعدول، د. شوكت المصري، الكاتب عمر طاهر، د. خالد محمود شریف (مساعد وزير الثقافة للتحول الرقمي)، أ. زكي عبد الحميد، وم. هيثم يونس (رئيس الإدارة المركزية للمعارض والمفوض باختصاصات رئيس مجلس إدارة الهيئة).

يهدف هذا التشكيل الشامل إلى دعم صناعة النشر، تعزيز التواصل الثقافي محلياً ودولياً، وتطوير المحتوى المعرفي الموجه لمختلف الفئات العمرية والجماهيرية.