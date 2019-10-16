بيان مشترك للحكومتين الألمانية والفرنسية يدين العملية التركية في سوريا

أدانت الحكومتان الألمانية والفرنسية في بيان مشترك، صدر في مدينة تولوز الفرنسية اليوم الأربعاء، العملية العسكرية التي تشنها تركيا في شمال سورية.

ودعت الحكومتان تركيا إلى التراجع عن هذا المسار، وأشارتا إلى الالتزامات التي يتعين على تركيا الوفاء بها وفقا للقانون الدولي، وأضافتا أن تجدد الأعمال العدائية المسلحة ينطوي على احتمال تقويض الاستقرار في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن المستشارة الألمانية انجيلا ميركل وصلت اليوم إلى تولوز برفقة مجلس الوزراء الألماني لحضور جلسة مشتركة مع مجلس الوزراء الفرنسي برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون.

وقبل الاجتماع المشترك، توجهت ميركل برفقة ماكرون إلى مقر شركة ايرباص الأوروبية لصناعة الطائرات في تولوز، وكان في استقبالهما جويوم فوري، رئيس ايرباص، وأعضاء من إدارة الشركة.

وشارك في الزيارة وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير ونظيره الألماني بيتر ألتماير، وزارت ميركل وماكرون موقع إنتاج طائرات المسافات الطويلة ايه 350، وذلك قبل أن تنعقد الجلسة المشتركة لمجلس الوزراء الألماني والفرنسي في تولوز جنوب غرب فرنسا، بعد ظهر اليوم.