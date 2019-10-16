سوء الأحوال الجوية تهدد إقامة مباراة سامبدوريا وروما بالدوري الإيطالي

أصبحت الشكوك تحوم بشأن إقامة مباراة سامبدوريا مع ضيفه روما المقررة يوم الأحد القادم ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم في موعدها بسبب التحذيرات الجوية الشديدة في مدينة جنوه الإيطالية، التي تستضيف المباراة، وفقا لما ذكرته تقارير صحفية إيطالية اليوم الأربعاء.

ويلتقي سامبدوريا مع ضيفه روما في المرحلة الثامنة لبطولة الدوري الإيطالي على ملعب (لويجي فيراريس) في الواحدة ظهرا بالتوقيت العالمي.

وذكر موقع (فوتبول إيطاليا) أن هناك تحذيرات بشأن سوء حالة الجو خلال فترة إقامة المباراة، مع فرصة لسقوط أمطار غزيرة ورياح قوية بنسبة 90%.

أوضح الموقع أن أمطارا غزيرة هطلت على مدينة جنوه اليوم، مشيرا إلى أنه لا توجد فرصة لتحسن الأحوال الجوية خلال مطلع الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن تشهد المباراة الظهور الأول للمدرب المخضرم كلاوديو رانييري، الذي سيحتفل بعيد ميلاده الثامن والستين، عقب توليه تدريب سامبدوريا مؤخرا.

يذكر أن سامبدوريا، الذي توج بالدوري الإيطالي موسم 1990 / 1991، يقبع في مؤخرة الترتيب برصيد ثلاث نقاط بعد مرور 7 مراحل على انطلاق المسابقة هذا الموسم، فيما يحتل روما، الذي يمتلك ثلاثة ألقاب في البطولة، المركز الخامس برصيد 12 نقطة.