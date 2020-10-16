النيابة العامة الفرنسية توجه لساركوزي تهمة «تشكيل عصابة إجرامية»في قضية تمويل ليبي لحملته الانتخابية عام 2007

وجهت النيابة المالية الوطنية في فرنسا، الجمعة بتوجيه تهمة "تشكيل عصابة إجرامية" إلى الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، في إطار محاكمته بشبهة الحصول على تمويل ليبي لحملته الانتخابية العام 2007.

وجاء توجيه التهمة بعد جلسات استجواب دامت أربعة أيام. وتضاف هذه الملاحقة الجديدة إلى ثلاث اتهامات أخرى وجهت إلى ساركوزي في إطار الملف نفسه في مارس 2018، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد رفضت في سبتمبر الماضي غالبية الشكاوى التي تقدم بها ساركوزي ومقربون منه طعنا بالتحقيق حول وجود شبهات بحصول تمويل ليبي لحملته الانتخابية الرئاسية في العام 2007.

وكان الرئيس الفرنسي الأسبق قد أوقف احترازيا في إطار التحقيق في مارس.

وفي هذا الإطار، كشفت مصادر صحيفة عام 2018 عن الدور الذي لعبه رجل الأعمال الفرنسي من أصل لبناني زياد تقي الدين كوسيط بين النظام الليبي وحزب "الجمهوريون" الفرنسي الذي كان يترأسه ساركوزي (كان الحزب يدعى حينها "الاتحاد من أجل حركة شعبية" وتغير اسمه عام 2015)، وأقر بأنه نقل شخصيا 5 ملايين يورو من العاصمة الليبية طرابلس إلى باريس بين نهاية 2006 وبداية العام 2007، مضيفا أنه قدم تلك الأموال لكلود جيون، الذي كان آنذاك رئيس ديوان وزير الداخلية نيكولا ساركوزي ثم لساركوزي نفسه.