محمود حميدة وهاني رمزي وماجد المصري يصلون عزاء الفنان الراحل محمود ياسين

وصل منذ قليل الفنانون محمود حميدة، هاني رمزي، ماجد المصري، رياض الخولي، ونادية مصطفى إلي عزاء الفنان الكبير الراحل محمود ياسين.



وتوافد عدد من النجوم على عزاء الفنان الكبير الراحل محمود ياسين، والمقام حاليا داخل ساحة أحد الكمباوندات بمدينة الشيخ زايد، من بينهم الفنانين ليلى علوي، محمد الشرنوبي، يوسف شعبان وأحمد آدم وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسهر الصايغ وليلى عز العرب، والإعلاميين محمود سعد، وسيف زاهر، شريف منير، أحمد عزمي، نضال الشافعي، وعبد الرحمن أبو زهرة، محمد رمضان، أشرف زكي، روجينا، رجاء حسين، المخرج أحمد خالد موسى، سميحة أيوب، لطيفة، منذر رياحنه، سمير صبري.



وكان في استقبال المعزين السيناريست عمرو محمود ياسين و الفنان محمد رياض، والفنانة شهيرة، ورانيا محمود ياسين.



وشيع جثمان الفنان الكبير محمود ياسين أمس الخميس من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ليواري الثري بمدافن الأسرة بطريق الفيوم.