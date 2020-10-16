مصرع 6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالدقهلية

لقي 6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مصرعهم، خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بالدقهلية.

وكان رصد قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، وبمشاركة قيادات ومفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن الدقهلية، بؤرة إجرامية شديدة الخطورة بمزرعة دواجن مهجورة بالزراعات المتاخمة لقرية المواجد دائرة مركز المنزلة مكونة من 9 عناصر من بينهم سيدتين (4 منهم هاربين من تنفيذ أحكام "الأول بالسجن 35 سنة والثاني بالسجن 17 سنة وشهرين والثالث بالسجن 8 سنوات وإحدى السيدتين بالسجن 5 سنوات - في قضايا مخدرات وسرقة بالإكراه وشروع في قتل ومقاومة سلطات").

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالتنسيق وقطاع الأمن المركزي وأمن الدقهلية لدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاهها، فبادلتهم القوات بالمثل لإحكام السيطرة عليهم حرصاً على حياة المواطنين.

وأسفر التعامل عن مصرع 6 عناصرشديدة الخطورة، وضبط 3 عناصر أحدهم مصاب بأعيرة نارية متفرقة وعثر بحوزتهم على (5 بنادق آلية، بندقية خرطوش، طبنجة 9 مم، 4 فرد خرطوش، 520 طلقة آلية 7,62 × 39، 25 خزينة آلية، 20 كيلو بانجو، 50 جم هيروين، 20 شريط تامول، 20 ألف جنيه، 14 هاتف محمول، 3 دراجات نارية بدون لوحات معدنية).

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواجهة البؤرالإجرامية والعناصر الخطرة وشديدة الخطورة خاصة التي تقوم بأعمال البلطجة وترويع المواطنين والإتجار بالمواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.