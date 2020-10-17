ناخبو نيوزيلندا يدلون بأصواتهم في انتخابات عامة مؤجلة

فتحت مراكز الاقتراع في نيوزيلندا صباح اليوم السبت، بالتوقيت المحلي أبوابها، حيث بدأ الناخبون في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة المؤجلة بالبلاد.



وأظهرت استطلاعات الرأي، التى أجريت قبيل عملية الاقتراع احتمال إعادة انتخاب حزب العمال الحاكم، بزعامة جاسيندا أردرن، لفترة ثانية.



غير أنه لتشكيل حكومة، يحتاج أي حزب أو ائتلاف إلى ما لا يقل عن 61 مقعدا من أصل 120 هي عدد مقاعد البرلمان.



ومن المتوقع ألا يجتاز حزب العمال هذه العتبة بفارق عدد قليل فقط من المقاعد، ما يتطلب معه الحاجة إلى شريكه في الائتلاف، حزب الخضر، من أجل وفاء الاثنين بهذه القاعدة وتجاوزها.



وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات في سبتمبر، لكن تم تأجيلها لمدة شهر، من أجل السماح للبلاد بأن تحكم السيطرة على موجة تفشي ثانية لمرض كوفيد-19.



كما سيكون لدى الناخبين الفرصة لإحداث تغيير كبير بقوانين البلاد، عندما تتم مطالبتهم بالإجابة بنعم أو لا على استفتاءين، الأول بشأن إصلاح قانون القنب، والثاني عن القتل الرحيم.



وسيكون الاستفتاء بشأن المساعدة على القتل(القتل الرحيم) ملزما. وإذا وافق الناخبون عليه، سيصبح قانونا في أكتوبر عام 2021.



وسيكون الاستفتاء على قانون القنب غير ملزم، ما يعني أنه سيتم ترك الأمر للحكومة المقبلة كي تسن قوانين بشأن القنب إذا ما صوت الناخبون لصالح تقنينه.



ومن المتوقع أن تكون نسبة المشاركة أعلى مما كانت عليه في السنوات الماضية، حيث اغتنم عدد قياسي من الناخبين ميزة التصويت المبكر.



وكان حوالي مليوني ناخب من أصل 7ر3 مليونا ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، قد صوتوا بالفعل اليوم الجمعة.



وستغلق مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة السابعة مساء (0600 بتوقيت جرينتش).