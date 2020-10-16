وفد «إماراتي بحريني» يزور المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

أكدت مصادر لـRT مساء الخميس، قيام وفد عربي من المؤيدين للتطبيع بزيارة للمسجد الأقصى تحت حماية من الشرطة الإسرائيلية.

وتجوّل الوفد داخل باحات الأقصى، وشوهد في صورة التقطها مقدسيون، عناصر من الشرطة الإسرائيلية تقف بجانب أحد أفراد الوفد لحمايته.

وأثارت الخطوة غضب المقدسيين، ومن بينهم مسؤولون في الأوقاف الإسلامية في القدس، وسمع في مقاطع فيديو أصوات لمقدسيين يستنكرون هذه الزيارة التطبيعية.

وتضاربت الأنباء بشأن تبعية الوفد، وفيما قالت مصادر إنه تشكل من عدة دول خليجية، توضح مصادر أخرى أن الوفد قدم من دولة الإمارات. ولم يتسن لموقع RT التأكد من تركيبة الوفد، إلا أن مصادرنا أكدت نبأ وصول الوفد إلى باحات الأقصى.