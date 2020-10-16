فايزر تؤكد إمكانية طلب ترخيص طارئ للقاح ضد كورونا في نوفمبر

قالت شركة فايزر العالمية للأدوية ومقرها نيويورك، اليوم الجمعة إنها قد تسعى للحصول على ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح ضد مرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة بحلول أواخر نوفمبر المقبل، إذا أثبت اللقاح فعاليته في تجربة كبيرة بمرحلة متأخرة.



وستحدد مراجعات السلامة للقاح الجدول الزمني، حيث تطلب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن تتم مراقبة نصف عدد الأشخاص على الأقل بالدراسة، بشأن الآثار الجانبية لمدة شهرين.



ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال ألبرت بورلا المدير التنفيذي لشركة فايزر في رسالة مفتوحة تم نشرها اليوم الجمعة على موقع الشركة الإلكتروني، إن هذه العملية المهمة يجب أن تتم في الأسبوع الثالث من نوفمبر.



كتب بورلا قائلا: "اسمحوا لي أن أكون واضحا، فإنه بافتراض وجود بيانات إيجابية، فإن شركة فايزر ستتقدم بطلب للحصول على ترخيص الاستخدام الطارئ في الولايات المتحدة بعد فترة وجيزة من إتمام عملية السلامة المهمة"



وقالت بلومبرج إنه على الرغم من أن خطاب بورلا يدحض أي فكرة عن إمكانية الموافقة على لقاح للاستخدام الطارئ في الولايات المتحدة قبل يوم الاستحقاق الانتخابي، وهو الهدف الذي يضغط من أجله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - فإن الجدول الزمني للمدير التنفيذي لفايزر يمكن أن يمنح الرئيس انتصارا جزئيا.



وأضافت أنه إذا كان في مقدور فايزر الإعلان في أواخر أكتوبر أن البيانات تظهر أن لقاحها يقي من الفيروس، فقد يسمح ذلك لترامب بالقول إن إدارته قد دفعت بنجاح للعمل على لقاح قبل الثالث من نوفمبر، موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، بغض النظر عما إذا كانت إدارة الغذاء والدواء قد قامت بمراجعته.