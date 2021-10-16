ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، اليوم السبت، بنسبة 0.3% مقارنة بالوقت نفسه أمس لتصل إلى 44.9 مليون، حتى الساعة 0124 صباحًا بتوقيت نيويورك، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

كانت الزيادة في حالات الإصابة على المستوى الوطني أعلى مع متوسط الزيادة اليومية البالغة 0.2% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بلغت 4.81 مليون، بزيادة 0.1% عن نفس الفترة مقارنة باليوم السابق.

وشهدت ولاية أوريجون زيادة بنسبة 1% في عدد حالات الإصابة مقارنة بنفس الفترة من أمس، ليصل العدد الإجمالي إلى 348 ألفا و766 حالة.

وشهدت ولاية أوهايو أكبر عدد من الوفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ 306 حالات.