الصين تدعم استئناف المفاوضات الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني

أعرب وزير الخارجية الصيني وانج يي، في اتصال هاتفي ليلة أمس الجمعة، لنظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، عن دعم بكين لإحياء المفاوضات الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني.

ووفقا لبيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الصينية، قال وانج إن بكين تتفهم الموقف الإيراني بشأن المسألة النووية المتمثل في الدفاع عن المصالح الوطنية وتود العمل مع كل الأطراف في الترويج للسلام الإقليمي والاستقرار من خلال تسهيل المحادثات.

وتتابع أسواق الطاقة التي تواجه تراجعا في الإمدادات العالمية، عن كثب التطورات في محادثات ترمي لإحياء اتفاق 2015 الذي يحد الأنشطة النووية في إيران الغنية بالنفط مقابل تخفيف العقوبات، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتم تجميد المفاوضات النووية منذ انتخاب رجل الدين المحافظ إبراهيم رئيسي، لتولي الرئاسة الإيرانية في يونيو الماضي، لكن تم استئناف الجهود الأسبوع الماضي لإيجاد سبيل للعودة إلى طاولة المفاوضات.