قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن مهرجان الجونة السينمائي لا يقتصر على الفساتين بل يضم مجموعة من الأفلام الهامة، مشيرًا إلى أن توقف مواقع التواصل أمام الفساتين وإغفال وجود الأفلام مشكلة متعلقة بتلك المواقع.

وأضاف الشناوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «بالأصول»، المذاع عبر فضائية «الشمس»، مساء السبت: «الشخص الذي يكتب على موقع التواصل الاجتماعي سيكتب عن صورة الفستان وليس الفيلم لأنه أسهل وبيجيب تريند»، نافيًا اهتمام رواد التواصل الاجتماعي بالقراءة إذا كتب شخص عن أحد الأفلام.

وأشار إلى أن «ظاهرة التركيز على فساتين الفنانات لها علاقة بتكوين مواقع التواصل والبحث عن تريند»، متابعًا: «لو هناك نجمة تبحث عن تريند وتبحث عن الفستان المثير، فهناك من يكتب للبحث عن التريند المثير».

ولفت الناقد الفني، إلى أن هناك بعض النجمات اللاتي تعتمدن على ارتداء الفساتين لتلتقط الكاميرات الصور لها، مضيفًا: «هناك نجمة كل حياتها أن تسرق الكاميرا، العام الماضي كانت رانيا يوسف وهذا العام نجلاء بدر، وغدا ممكن أن يسرق أحد الكاميرا من الاثنين الأمر موجود في العالم كله لكن الهامش عندنا كبير».

وانطلقت فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الخميس الماضي، بحضور عدد كبير من مشاهير ونجوم الفن وعلى رأسهم الفنانة يسرا والتي تحضر بصفتها عضوة باللجنة الاستشارية للمهرجان.

ويتنافس على جوائز المهرجان هذا العام ١٦ فيلما روائيا طويلا و٢٣ فيلما روائيا قصيرا و١٠ أفلام وثائقية، في حين يعرض خارج المسابقة ٢٠ فيلما مهما بتوقيع كبار صناع السينما العالمية.