الكهرباء: تركيب 230 ألف عداد ذكي على مستوى 6 شركات توزيع

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنَّ الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات التي تندرج في إطار تطوير الآليات الحديثة للعدادات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حصاد الأسبوع" على شاشة "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة: "بدلًا من العدادات التلقيدية التي كانت تستوجب أن يذهب القارئ لقراءة العديدة ثم إصدار الفاتورة التي يدفعها للمواطن، أصبحت هناك عدادات مسبقة الدفع".

وأوضح أنّ الوزارة أطلقت أيضًا عدادات ذكية تعتمد على بنية تحتية تشمل أيضًا مراكز جمع بيانات وبرامج متعددة وكابلات، مشيرًا إلى تركيب نحو 230 ألف عداد ذكي على مستوى ست شركات توزيع.

وأفاد بأن تركيب العدادات الذكية لا يتم من قِبل كل شركات التوزيع، لكن بعض المناطق شهدت تطبيق ذلك كتجربة سيتم التوسّع فيها بعد ذلك، كخطوة من ميكنة كل خدمات الوزارة.

وأكّد أنّ الوزارة قطعت شوطًا طويلًا في التحول الرقمي والطرق الإلكترونية لتسهيل تقديم الخدمة للمواطنين، بينها المنصة الإلكترونية لخدمة الكهرباء، والآليات الحديثة للعدادات.

وأشار إلى إطلاق تطبيق "واصل" الذي يهدف إلى التواصل مع متحدي الإعاقة لتلقي الشكاوى منهم والتواصل معهم في تطبيقات شكاوى الفواتير.

وشدّد على أن الهدف من هذه الجهود هو رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وتسهيل تقديمها بطريقة إلكترونية وطرق الدفع.