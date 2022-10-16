القوى العاملة: توفير 100 فرصة عمل لذوى القدرات الخاصة

أعلنت إدارة التشغيل بوزارة القوى العاملة، عن توفير 100 فرصة عمل لذوى القدرات الخاصة من أصحاب الإعاقات البصرية والسمعية برواتب تبدأ من 3500 جنيه شهرياً، وذلك للعمل في شركة كونسينتركس العالمية في مجال خدمة العملاء ، وعنوانها مدينة السادس من أكتوبر.



وأكدت الوزارة - في بيان صحفي اليوم الأحد - أن فرص العمل المتاحة وفرتها الوزارة في إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب من الجنسين، والتواصل مع شركات ومنشآت القطاع الخاص والاستثمارى لاستيفاء نسبة 5% من إجمالي العاملين بها من ذوى القدرات الخاصة، وتفعيل دور مكاتب التفتيش العمالي في الرقابة والمتابعة على الشركات لتطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بذوي القدرات.



وأضافت الوزارة، في بيانها أن التقديم يتم في مقر إدارة التشغيل بالداخل بالدور الرابع بديوان عام الوزارة، والعنوان : 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر – القاهرة، ويشترط في المتقدمين الحصول على مؤهل عال، وإجادة اللغه الإنجليزية من مستوى جيد إلى ممتاز (تحدث وكتابة)، والسن حتى 40 سنة، وشهادة التأهيل الاجتماعي، للعمل في وظيفة خدمة عملاء كتابية، مع توفير تأمين صحي واجتماعى، ووسائل انتقالات من أقرب نقطة تجمع.