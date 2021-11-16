مرسوم أميري بإعادة تشكيل الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ أحمد النواف

أصدر ولي العهد الكويتي أمرا أميريا بقبول التشكيل الحكومي الجديد برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح نجل أمير الكويت.

ويضم التشكيل الجديد 15 وزيرًا حيث ضم امرأتين هما الدكتورة أماني سليمان عبدالوهاب بوقماز وزيرة للأشغال العامة ومي جاسم محمد البغلي وزيرة للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ونائبين في البرلمان هما عمار محمد عمار العجمي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة والدكتور بدر حامد الملا نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للنفط.

ويأتي هذا التشكيل خاليا من وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح الذي كان من ضمن الوزراء المرفوضين من قبل النواب.

ويضم التشكيل الجديد في الوزارات السيادية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للداخلية وعبدالله علي عبدالله السالم الصباح وزيرا للدفاع.

كما يضم التشكيل بدر حامد يوسف الملا نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط والشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وزيرًا للخارجية خلفا للشيخ أحمد ناصر الصباح الذى كان ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قد أصدر مرسوما بقبول تشكيل حكومي الأسبوع الماضي إلا أن نواب البرلمان اعترضوا على بعض الأسماء التى كانت في الحكومة السابقة للشيخ صباح الخالد مما دعا رئيس الحكومة الشيخ أحمد النواف بإعادة التشكيل بعد استبدالهم بوزراء آخرين.

ويحق لولي العهد دستوريا تعيين الحكومة وقبول استقالتها وفقا لصلاحيات خصه بها أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.



