تألق محمد صلاح، لاعب ليفربول، مساء اليوم الأحد، أمام مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق فريق ليفربول فوزا غاليا مساء اليوم الأحد أمام مانشستر سيتي بهدف دون رد، في المباراة التي اقيمت على ملعب أنفيلد ضمن مباريات الجولة الـ 11 للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وجعل صلاح جميع وسائل الإعلام الإنجليزية تتحدث عما قدمه أمام مانشستر سيتي حيث عاد لسكة الانتصارات من جديد بعد مرور ثلاث جولات ليحصل على نقاط المباراة الثلاث ويصبح رصيده 13 نقطة في المركز الثامن، في حين توقف رصيد السيتي عند 23 نقطة ليتذوق بطل البريميرليج الهزيمة الأولى على يد رفاق محمد صلاح.

تألق صلاح اليوم لم يكن الأول بالنسبة للمحترفيين المصريين، حيث نجح مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي، في تسجيل هدفا أيضا مساء اليوم الأحد في مواجهة ستاد بريست خلال اللقاء الذي انتهى بنتيجة 4-1، ضمن مباريات الجولة الـ 11 للدوري الفرنسي.

وسجل مصطفى محمد الهدف الثالث لنانت في الدقيقة 71 بعد خطأ دفاعي من لاعبي بريست، استغله مصطفى ببراعة وسدد في الشباك، ورفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد بريست عند 6 نقاط في المركز الأخير.

بالإضافة إلى ذلك، سجل محمود حسن تريزيجيه، لاعب طرابزون سبور التركي، هدفا لفريقه أمام بشكتاش، في إطار منافسات الجولة العاشرة بالدوري التركي.

ونجح تريزيجيه في استغلال خطأ مدافع بشكتاش وحصل على الكرة التي جعلته في مواجهة الحارس، وأسكن الكرة بنجاح داخل الشباك في الدقيقة 36.

وكان تريزيجيه قد سجل هدفا لفريقه أمام موناكو الفرنسي قبل أيام، في إطار منافسات الدوري الأوربي.

وبالأمس السبت، سجل عمر مرموش، لاعب فولفسبورج الألماني، هدفا لفريقه أمام مونشنجلادباخ، التي اقيمت ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الألماني.

وأحرز مرموش الهدف لفريقه في الدقيقة 69 بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء ثم سدد بقوة لتسكن الشباك، معلنا تعادل فريقه بهدفين مقابل هدفين في الدقيقة 69 من عمر المباراة.

ودخل مرموش المباراة في الدقيقة 59، ليسجل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 69.

وأخيرا دون أحمد حسن كوكا، مهاجم ألانيا سبور التركي، مساء الجمعة الماضي، هدفه الثاني مع فريقه الجديد في مرمى أنطاليا سبور خلال أحداث المباراة التي اقيمت ضمن مباريات الجولة العاشرة للدوري التركي.

وأحرز كوكا الهدف الأول لفريقه أمام أنطاليا سبور عند الدقيقة 42، من المباراة التي اقيمت على ملعب باشاك شهير، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري التركي.