اندلاع النيران في أتوبيس وملاكي بحادث تصادم مروع في طريق رأس غارب

شهد طريق الشيخ فضل- رأس غارب، التابع لمركز ومدينة بني مزار بالمنيا، حادث تصادم أتوبيس بسيارة أخرى ملاكي، مما أدى إلى اشتعال النيران بهما إثر التصادم القوي.

وأسفر الحادث عن إصابة ٨ ركاب، تم نقلهم إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل، لتلقي العلاج اللازم والرعاية الطبية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة تفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيس بسيارة أخرى ملاكي مما أدى إلى اشتعال النيران بهم، بطريق الشيخ فضل-رأس غارب بمركز بني مزار، واسفر الحادث عن وقوع إصابات وتم نقلهم الي المستشفي لتلقي العلاج.

انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف والحماية المدنية علي الفور إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 8 أشخاص، حيث كان يستقل الأتوبيس نحو 60 مواطنا، وتحديدا عند الكيلو 80 في اتجاه محافظة البحر الأحمر.

وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة.