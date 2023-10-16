محافظ كفر الشيخ: إزالة 14 حالة تعد على أملاك الدولة

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن تنفيذ 14 حالة إزالة تعد ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة 21، اليوم الاثنين، بمركزي كفر الشيخ والرياض على مساحة 1480 مترا، تعدي على أملاك الدولة، وتسليم الأرض خالية لجهة الولاية (ري - صرف).



وأضاف أن جملة ما تم إزالته 526 حالة تعد على مساحة 156 ألفا و680 مترا بكفر الشيخ، خلال الموجة 21، مؤكداً أن الحملة مستمرة لاسترداد أملاك الدولة، وإزالة التعدي على الأراضي الزراعية.



وأكد أنه لا تهاون في تنفيذ القانون على الجميع، مشيرا إلى أن الإزالة تتم من المهد.