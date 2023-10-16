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أعرب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، عن تأييده الكامل لهجوم عسكري وشيك على قطاع غزة.

وقال أمام الكنيست (البرلمان) بالقدس: "هناك وسيلة واحدة فقط لإنهاء هذا. سوف نجلب الرهائن إلى الوطن، ولن يكون هناك حماس ثانية في قطاع غزة".

وتوقع لابيد، الذي لم ينضم لحكومة الطوارئ بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن يستغرق الهجوم وقتا ويستلزم قوة كبيرة.

وأضاف قائلا: "سواء رضي العالم أو لم يرض، فليس أطفال العالم هم الذين قتلوا، بل أطفالنا".

وقال لابيد إن الصديق الحميم لابنته قٌتل. ولن تتوقف إسرائيل إلى أن يتأكد عدم حدوث شئ مثل هذا مرة أخرى.

ويستعد الاحتلال الإسرائيلي لشن هجوم بري على قطاع غزة بعد غارات مكثفة منذ السابع من الشهر الجاري عندما شنت حماس هجوم "طوفان الأقصى" على الأراضي المحتلة واحتجاز رهائن تم نقلهم إلى القطاع.