شاحنات ترفع علم الأمم المتحدة تتحرك من غزة إلى معبر رفح للتزود بالوقود

قالت عدة قنوات منها القاهرة الإخبارية وسكاي نيوز، إن شاحنات وقود تابعة للأمم المتحدة تتحرك من غزة إلى معبر رفح تمهيدا لتزويدها بالوقود والعودة إلى قطاع غزة من جديد.

وعلى الجانب المصري من المعبر، هناك حوالي 120 شاحنة مساعدة جهزتها مصر منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي، وهي جاهزة للدخول عبر معبر رفح البري.

ولم تدخل أي شاحنة، كما أن القطاع لم يتلقَ أي مساعدات إنسانية (حتى كتابة هذه السطور).

كما اصطف حملة الجنسيات الأجنبية في المعبر من الجانب الفلسطيني تمهيدا للمغادرة.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، قد توجه صباح اليوم الاثنين، إلى مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمتابعة الخدمات الطبية والإسعافية.

ومن المقرر أن يتفقد الوزير عددا من المستشفيات في مدينة العريش، والمناطق المجاورة لها، للاطمئنان على مستوى الخدمات للمرضى، والتأكد من توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية، وفصائل الدم، وتفقد نقاط الإسعاف، والعيادات المتنقلة المتمركزة في محيط العريش.

يرافق الوزير خلال الجولة، الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتور محمد النادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي.