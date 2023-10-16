الصحة: وضعنا خطة للتعامل مع الطوارئ الطبية بكل السيناريوهات المحتملة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر توجيهات خلال اجتماع مجلس الأمن القومي المصري، أمس الأحد، بالتأكد من جاهزية المنظومة الصحية للتعامل مع أي تداعيات للأحداث في قطاع غزة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «DMC»، مساء الاثنين، أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، أجرى زيارة اليوم إلى محافظة شمال سيناء، وتفقد مستشفى بئر العبد، ومنفذ رفح، ومستشفى رفح، ومركز تمركز سيارات الإسعاف في أبو طويلة.



وأشار إلى اختتام الزيارة بتفقد مستشفى العريش العام، لافتًا إلى التأكد من جاهزية مستشفيات شمال سيناء على مستوى 4 محاور؛ توافر الأطقم الطبية وقدرتهم على التعامل مع جسامة الأحداث في قطاع غزة، وجاهزية الأقسام في المستشفيات لاستقبال المرضى في الأقسام الداخلية والعناية المركزة، وتوافر مخزون كاف من أدوية الطوارئ والمستلزمات، ومخزون كاف من أكياس الدم ومشتقاته للتعامل مع الأحداث الطارئة.



وبسؤاله عما تؤثر تلك الاستعدادات على الخدمة المقدمة في باقي المستشفيات، أوضح أن وزير الصحة عقد يوم الأحد، اجتماعًا مع رؤساء القطاعات المرتبطة بتقديم الخدمة الصحية في الوزارة، حتى يعرضوا خطة التعامل مع مثل تلك الطوارئ الطبية بكل السيناريوهات المحتملة، مع الحرص ألا يؤدي الأمر إلى ضعف أو تقليل الخدمة المقدمة للمواطنين.



وأكمل: «المستشفيات التي تفقدها الوزير تقع في محافظات قريبة من مكان الأحداث، والمستشفيات الموجودة تتعامل مع أهالي المحافظة بما لا يؤثر عليهم بتلقي الخدمات الصحية، وزيارة اليوم بمثابة تجربة عملية للتأكد من سرعة وقدرة المنظومة الصحية على تنفيذ السيناريوهات التي طرحت باجتماع القيادات بالأمس».