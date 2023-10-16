وزيرة خارجية فرنسا: لن ندخر جهدا لوقف التصعيد في المنطقة

أجابت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، عن سبب عدم إدانة باريس للمجازر التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت في مؤتمر صحفي من العاصمة بيروت، مساء الاثنين: «لقد كنت واضحة في هذا الصدد، إسرائيل تمتلك الحق في الدفاع عن نفسها، مع احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، الذي يراعي حماية المدنيين».

ولفتت إلى أن «حماية المدنيين واحترام القانون الإنساني أمر مُلح في تلك المرحلة»، مشيرة إلى أهمية «التركيز على الجانب الإنساني وأيضا الجانب الدبلوماسي في التعامل مع الوضع».

وأضافت: «نفعل ما بوسعنا لاحتواء التصعيد، وهذا السبب الرئيسي لانتقالي إلى الشرق الأوسط من أجل تفادي التهاب الوضع في المنطقة بالكامل».

وأكدت أن زيارتها لبيروت تستهدف التأكيد على دعم استقرار لبنان، معقبة: «لا جماعة بإمكانها الاستفادة من الوضع الراهن، ومسئولو لبنان يتحملون المسئولية في هذا الصدد لمنع الانزلاق لوضع غير محمود عقباه».

وأكملت: «يجب تحمل المسئولية والتعقل، أي تصعيد بصورة متعمدة أو بدون ترتيب لن يفيد أحدًا في العالم العربي والمنطقة، نحن نأخذ الأمر على محمل الجد، وباريس وفية لموقفها ولن تدخر جهدا لتفادي التصعيد وتوفير أفق سلام لأمن الجميع».