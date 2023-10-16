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أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الإثنين إدراج لعبة الإسكواش بشكل رسمي في أولمبياد لوس أنجلوس 2028 ضمن خمس رياضات جديدة أضيفت لبرنامج الألعاب في 2028.

وصوت المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية على توصية اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 بإدراج الإسكواش وألعاب الكريكيت والبيسبول وكرة القدم العلم ولاكروس .

وسوف يزيد عدد اللاعبين المشاركين في أولمبياد لوس أنجلوس 2028 من 10 إلى 11 ألف و92 لاعب ولاعبة.

وكان توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية قد أكد في تصريحات صحفية أن اختيار هذه الرياضات الخمس يتماشى مع ثقافة الرياضات الأمريكية وسيعرض الرياضات الأمريكية الشهيرة أمام العالم إلى جانب جلب الرياضات الدولية إلى الولايات المتحدة. هذه الرياضات ستجعل أولمبياد لوس أنجليس 2028 استثنائيا."