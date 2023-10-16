مصادر: ألمانيا سوف تبلغ المفوضية الأوروبية بشأن أي قيود حدودية جديدة

قالت مصادر حكومية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا)، إنه من المقرر أن تبلغ وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر المفوضية الأوروبية بشأن أي خطط لتطبيق قيود حدودية ثابتة على الحدود مع بولندا، وجمهورية التشيك وسويسرا.

وأفادت هذه المصادر اليوم الاثنين بأن من المنتظر مستقبلا إتاحة تطبيق هذه القيود من جانب الشرطة الاتحادية بشكل مباشر مع حدود هذه الدول على النحو الذي تطبقه به على الحدود الألمانية مع النمسا منذ عام 2015، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية الألمانية تعمل على إعداد خطاب بهذا الخصوص إلى المفوضية الأوروبية.

وكانت صحيفة "فيلت" الألمانية أوردت تقريرا عن هذا الموضوع في وقت سابق من اليوم.

كانت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، أعلنت مؤخرا عن تعزيز الرقابة بالقرب من الحدود الشرقية، وتبنت في ذلك رأيا قانونيا يجيز للشرطة الاتحادية أن تقوم بشكل انتقائي بتوقيف مركبات على الحدود مباشرة في حال وجود اشتباه في أعمال تهريب.