قال المتحدث باسم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة «الأونروا»، إن الأوضاع الإنسانية خطيرة للغاية، مضيفا: «نحن في وسط كارثة إنسانية.. ولسنا بخير».



وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء الإثنين، إلى استعداد الوكالة في وقت سابق لرعاية نحو 150 ألف نازح فلسطيني، موضحا أن أعداد النازحين اليوم تجاوزت المليون في الكنائس والملاعب والشوارع.



وتابع: «اليوم كنا نوزع رغيفا واحدا على كل فرد في اليوم، وهناك بعض المناطق 4 أرغفة على كل 7 أشخاص»، مشيرا كذلك إلى عدم وجود مياه صالحة للشراب، قائلا: «سكان غزة يشربون الآن مباشرة من الأبيار الملوثة بمادة النيترات المسرطنة والتي تحتوي على عشرة أضعاف المعدل العالمي».



ونوه إلى لجوء السكان إلى الأبيار الملوثة في أعقاب نفاد الوقود وتوقف محطات ضخ المياه والتحلية عن العمل، مشيرا إلى توقف المخابز كذلك عن العمل نتيجة عدم توفر الوقود.



ولفت إلى تعرض 22 مقرا للإصابة المباشرة وغير المباشرة؛ نتيجة تعرضها لقصف طائرات الاحتلال، إضافة إلى إصابة عدد كبير من النازحين بإحدى المدارس التابعة لها بقذائف مباشرة.