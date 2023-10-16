الجيش الإسرائيلي: إسرائيل قادرة على التعامل مع أكثر من جبهة قتال

عززت إسرائيل قواتها المتمركزة على الحدود الشمالية لها مع لبنان، بعد أيام من هجمات شنها حزب الله اللبناني المدعوم من إيران على المنطقة الحدودية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هجاري اليوم الاثنين: "حزب الله حاول صرف جهودنا العملياتية من الجنوب (قطاع غزة) بشن العديد من الهجمات النيرانية أمس".

وأضاف أن هذا تم بتعليمات من إيران ودعم منها "ما يعرض الدولة اللبنانية ومواطنيها للخطر".

وقال إن إسرائيل سترد بحسم على أي هجوم على أراضيها، مضيفا أن الجيش قادر على التعامل مع صراع على جبهتين أو أكثر.

وتقصف إسرائيل قطاع غزة بضربات جوية منذ أيام عقب هجوم مباغت غير مسبوق شنه مقاتلو حركة حماس على بلدات إسرائيلية في غلاف غزة في السابع من أكتوبر.

وبينما يتركز الهدف الرئيسي في الوقت الراهن على قطاع غزة، يتم الاحتفاظ بقوات من أجل مواجهات أخرى محتملة، وفقا لهجاري.

وقال: "إذا ارتكب حزب الله الخطأ بوضعنا موضع الاختبار، سيكون الرد فتاكا".

ووقعت مناوشات في الأيام القليلة الماضية على الحدود بين إسرائيل ولبنان، قُتل فيها عدد من الأشخاص، ما يؤجج المخاوف باحتمال تصعيد إقليمي محتمل لأعمال العنف.