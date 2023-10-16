الجيش الألماني يرسل طائرة أخرى لإعادة مواطنين من إسرائيل

أرسل الجيش الألماني اليوم الأحد، طائرة أخرى اليوم الأحد إلى إسرائيل لإعادة مواطنين من هناك.

وأعلنت قيادة عمليات الجيش الألماني على منصة "إكس" مساء اليوم، أن طائرة نقل عسكرية طراز ايه 400 إم هبطت في تل أبيب في الساعة السادسة والنصف مساء، مشيرة إلى بدء صعود الركاب إلى الطائرة.

يذكر أن هذه هي الطائرة الرابعة التابعة للجيش الألماني التي تتوجه إلى إسرائيل. وكانت الطائرات الثلاث السابقة أعادت إلى ألمانيا نحو 160 شخصا حيث كانت طائرتان هبطتا في مطار فونستورف العسكري في ولاية سكسونيا السفلى صباح اليوم، فيما هبطت الطائرة الثالثة في مطار العاصمة الألمانية "بي إي آر" بعد الظهر، وذلك حسبما أعلنت وزارتا الخارجية والدفاع الألمانيتان في وقت سابق من اليوم.

وكانت الوزارتان أوضحتا أن الرحلات الثلاث التي تمت اليوم أعقبت رحلات خاصة نظمتها الخارجية الألمانية خلال الأيام الماضية عن طريق شركة لوفتهانزا.

ووصلت أولى الطائرات الثلاث في وقت مبكر من صباح اليوم إلى مطار فونستورف وعلى متنها 51 شخصا. ثم هبطت الطائرة الثانية في نفس المطار في الساعة الساعة السابعة صباحا وعلى متنها 29 شخصا. ثم هبطت الطائرة الثالثة في مطار العاصمة برلين في الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم وعلى متنها 82 شخصا.

وكانت الوزارتان قالتا في البيان، إن من الممكن تسيير رحلات أخرى تابعة لسلاح الجو في حال تطلب الأمر، مشيرتين إلى أن الجيش الألماني جاهز للقيام بعملية إجلاء عسكري في حال تدهور الوضع، وتابعت الوزارتان أنه سيتم اتخاذ القيام بالتدابير التحضيرية.

وذكرت الوزارتان أن لجنة الأزمة قررت بالإضافة إلى ذلك تعزيز فرق دعم الأزمات التي تم إرسالها بالفعل إلى المنطقة.

يذكر أن الجيش يشارك بشكل مباشر في إجلاء رعايا ألمان من إسرائيل وذلك بعد مضي نحو أسبوع على الهجوم الذي شنته حركة حماس.

وكانت الخارجية الألمانية ساعدت نحو 2800 مواطن وذويهم على مغادرة إسرائيل خلال الأيام الماضية.