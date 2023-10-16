الهلال الأحمر: قصف معبر رفح من الجانب الفلسطيني يُصعب وصول شاحنات المساعدات لغزة

كشف الدكتور رائد عبد الناصر الأمين العام للهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، عن تفاصيل قصف إسرائيل لمعبر رفح للمرة الرابعة من الجهة الفلسطينية.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء الاثنين، أن القصف الإسرائيلي وقع لهدم البنية التحتية حتى يصبح من الصعب وصول الشاحنات التي تحمل المساعدات إلى قطاع غزة، لافتًا إلى أن الموجودين بالقرب من المعبر شعروا بدوي الصاروخ الإسرائيلي الذي رج المكان من على بعد عشرات الكيلو مترات.



ولفت إلى أن الطريق الواقع بين مطار العريش ومعبر رفح من الجانب الفلسطيني تم تكسيره تماما ومليء بفجوات عميقة، ليصبح الطريق غير صالح للسير عليه بالأقدام، ومن ثم أصبح من الصعب عبور القوافل والشاحنات من مصر إلى قطاع غزة.



وأشار إلى أن مطار العريش استقبل أطنان من المساعدات التي توافدت من جميع أنحاء العالم، ومن كل محافظات مصر وعبر خلال التحالف الوطني والهلال الأحمر المصري جميعها في محافظات شمال سيناء.



وأكد الأمين العام للهلال الأحمر بشمال سيناء، أنه في ظل تأخر معبر رفح من الوارد تعرض المساعدات للتلف، ولكن مع وجود كوادر مدربة من فرق الهلال الأحمر، لتصنيف المساعدات بشكل دقيق حيث تُوضع الأدوية في مخازن عبارة عن ثلاجات تابعة لوزارة الصحة، وفيما يتعلق بالمواد الغذائية عبارة عن عبوات مجففة يصعب تعرضها للتلف ويتم حفظها في أماكن جافة.