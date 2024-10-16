سفيرة الاتحاد الأوروبي تشدّد على أهمية وقف إطلاق النار وتؤكّد دعم الاتحاد الأوروبي للبنان

شدّدت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال، خلال لقائها اليوم الثلاثاء وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بو حبيب، على أهمية وقف إطلاق النار في لبنان، وأكّدت دعم الاتحاد الأوروبي للبنان.

وبحث بوحبيب مع دو وال "مستجدات العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان والمساعي الجارية على الصعيدين الأوروبي والدولي لوقف إطلاق النار"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين.

وشددت دو وال على "أهمية وقف إطلاق النار، منعاً لتفاقم الوضع، الذي قالت إنه لا يمكن التنبؤ به".

وأكدت "استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للبنان ولبرنامج شبكة الحماية الاجتماعية فيه، ومواصلة تقديم المساعدات الطبية والإغاثية"، مشددة على "أهمية أن تتسم عملية تلقي المساعدات وتوزيعها بالشفافية وحسن الإدارة".

وفي الشأن الرئاسي، قالت دو وال "لا يجب انتظار وقف إطلاق النار لانتخاب رئيس جديد للجمهورية".

من جهته، جدد الوزير "تأييد لبنان الثابت للمبادرة الأمريكية-الفرنسية التي تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يوما، وتمسكه بالتنفيذ الكامل والشامل والمتوازي لقرار مجلس الأمن رقم 1701".

ووجه بوحبيب الشكر للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيسة المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل على "مواقفه الداعمة للبنان وسيادته واستقراره".

كما شكر بوحبيب الاتحاد الأوروبي على "وقوفه بجانب لبنان في هذه الظروف الصعبة، وتقديمه مساعدات إنسانية وإغاثية لتلبية حاجات الشعب اللبناني".

يذكر أن الطائرات الحربية الإسرائيلية تشن منذ 23 أيلول/سبتمبر الماضي غارات جوية استهدفت مواقع لحزب الله في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت وجبل لبنان وشمال البلاد، ثم أطلق الجيش الإسرائيلي في أول تشرين الأول/أكتوبر عملية برية جنوب لبنان ،ما اسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص وتدمير هائل للبنية التحتية ونزوح هائل للسكان .