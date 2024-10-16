تقرير: رينارد مرشح لقيادة السعودية خلفا لمنانشيني

يدرس الاتحاد السعودي لكرة القدم إقالة الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني الحالي للمنتخب السعودي، وإعادة الفرنسي هيرفي رينارد، المدرب السابق للنسور الخضراء.

المنتخب السعودي تعادل أمس أمام ضيفه البحريني بدون أهداف، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، ليواصل المنتخب خسارة النقاط على ملعبه بعد التعادل مع إندونيسيا والخسارة من اليابان في السعودية، مقابل فوز وحيد كان خارج الديار أمام الصين.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف خلف أستراليا الثانية، والبحرين الرابعة.

ووفقًا لصحيفة «الرياض» السعودية فإن ادارة الاتحاد لم تهدأ منذ نهاية مباراة المنتخب السعودي مع نظيره البحريني، وأن هناك اجتماعات عاجلة بين كبار مسؤولي الاتحاد تخللها نقاشات حول اتخاذ قرار يقضي أولاً باقالة المدير الفني مانشيني واختيار مدرب بديل يمتلك إمكانات عالية وخبرات في مجال التدريب.

وأضافت الصحيفة أن بعض المصادر أكدت وجود نية لعودة المدرب السابق الفرنسي هيرفي رينارد والذي قدم معه المنتخب نتائج جيدة أبرزها التأهل لكأس العالم في قطر والانتصار الكبير على بطل العالم المنتخب الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف.

وأكدت الصحيفة أن قرار الإقالة واسم البديل سواء رينارد أو مدرب آخر سيتم الإعلان عنه خلال الساعات القادمة.