إعلام لبناني: أهل النبطية يتلقون اتصالات تحذر كل من يتجول في المدينة بالاستهداف

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قالت وسائل إعلام لبنانية، إن أهل مدينة النبطية تلقوا اليوم الأربعاء، اتصالات تحذر كل من يتجول في المدينة بالاستهداف.

وذكرت صحيفة «النهار» اللبنانية، في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، أن الاتصالات حذرت المواطنين من أن الضربات مستمرة على المدينة.

مراسل "النهار": اتصالات ترد إلى المواطنين في #النبطية تحذر كل من يتجول في المدينة بالاستهداف وأن الضربات مستمرة عليها pic.twitter.com/v0Unomfcfz — Annahar (@Annahar) October 16, 2024

وقبل قليل، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مقتل 5 أشخاص في الغارات الإسرائيلية على بلدية النبطية جنوب البلاد.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، عن الصحة اللبنانية قولها إن «غارة العدو الإسرائيلي على مبنيي بلدية النبطية واتحاد بلدياتها، أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد خمسة أشخاص».

وقال شهود عيان إن عددا من أعضاء بلدية النبطية وموظفيها والمتطوعين بها استشهدوا إثر غارة إسرائيلية استهدفت مبنى البلدية.

وكشفت تقارير إلى أن رئيس بلدية النبطية قتل في إحدى الغارات الإسرائيلية على المدينة.