إعلام عبري: القبض على إسرائيلي جندته إيران لاغتيال شخصية كبيرة مقابل 100 ألف دولار

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأن السلطات الإسرائيلية ألقت القبض على إسرائيلي جندته إيران لاغتيال عالم إسرائيلي، والقيام بمهمات استخبارية لصالح طهران.

ونقلت «روسيا اليوم»، عن الإذاعة قولها إنه «تم القبض على إسرائيلي من سكان بيتح تكفا، جندته إيران مقابل مبلغ من المال يصل إلى 100 الف دولار، لاغتيال عالم إسرائيلي والقيام بمهمات منها شعارات على الجدران وجمع معلومات حول مؤسسة إسرائيلية».

والاثنين الماضي، أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام «الشاباك» عن إحباط ما وصفوه بمحاولة اغتيال داخل إسرائيل تقف إيران خلفها.

وذكرت الشرطة و«الشاباك»، في بيان مشترك، أنه تم إلقاء القبض على إسرائيليين اثنين متورطين في خلية تابعة للاستخبارات الإيرانية، حيث تم تكليفهما بتنفيذ عمليات تخريبية مقابل مبالغ مالية.

وجاء في البيان أن أحد المتهمين وافق على اغتيال شخصية في إسرائيل، لم يتم الكشف عن هويتها، وإلقاء قنبلة يدوية على منزل، وعمل بعد ذلك على الحصول على أسلحة، بما في ذلك بندقية قنص ومسدسات وقنابل يدوية.