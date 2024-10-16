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ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم الأربعاء، ولاية ملاطية جنوب تركيا.
وقالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ «أفاد»، في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، إن الزلزال ضرب ولاية ملاطية في حدود الساعة 10:46 صباحًا بالتوقيت المحلي.
#DEPREM: Malatya ilimizin Kale ilçesinde, saat 10.46’da 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Gelişmeleri takip ediyoruz.➡️ https://t.co/cofXSurHiN https://t.co/gQMVqBfufo
— AFAD (@AFADBaskanlik) October 16, 2024
#DEPREM: Malatya ilimizin Kale ilçesinde, saat 10.46’da 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Gelişmeleri takip ediyoruz.➡️ https://t.co/cofXSurHiN https://t.co/gQMVqBfufo