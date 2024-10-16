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ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم الأربعاء، ولاية ملاطية جنوب تركيا.

وقالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ «أفاد»، في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، إن الزلزال ضرب ولاية ملاطية في حدود الساعة 10:46 صباحًا بالتوقيت المحلي.