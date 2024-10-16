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زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب ولاية ملاطية جنوب تركيا

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 16 أكتوبر 2024 - 11:11 ص | آخر تحديث: الأربعاء 16 أكتوبر 2024 - 11:11 ص

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم الأربعاء، ولاية ملاطية جنوب تركيا.

وقالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ «أفاد»، في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، إن الزلزال ضرب ولاية ملاطية في حدود الساعة 10:46 صباحًا بالتوقيت المحلي.

 

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